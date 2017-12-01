Хуммельс: важно, чтобы у будущего тренера «Баварии» было несколько концепций

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс поделился мнением о том, кто может возглавить в следующем сезоне команду. Уже известно, что главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес не продлит свой контракт, который закончится летом 2018 года.

«Несомненно, есть пара достойных специалистов, но о большем я сказать не могу. И не могу сказать, что именно определённого тренера хотел бы видеть у руля «Баварии». Важно, чтобы у будущего тренера «Баварии» была одна или несколько концепций игры. Но в «Баварии» тренер прежде всего должен наладить соответствующие взаимоотношения с игроками», — цитирует Хуммельса Sport Bild.