Инфантино: возможное отстранение России от Олимпиады не имеет ничего общего с ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на пресс-конференции, в рамках которой его спросили, влияет ли на предстоящий в 2018 году в России чемпионат мира тот факт, что российская команда находится под угрозой снятия с зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Я не понимаю, почему мы вообще об этом говорим. Чемпионат мира не имеет к этому никакого отношения. Я уже говорил об этом, мы не хотим спекулировать на эту тему. У нас нет никаких претензий к России. Мы проверяем всех игроков и во время соревнований, и вне их, в разное время — на Евро, на Кубке конфедераций — и тесты всегда были отрицательными. Если кто-то что-то когда-то нарушит, тогда и будем об этом говорить. Но пока, к счастью, говорить тут не о чем», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.