Коутиньо в случае перехода в «Барселону» будет получать € 14 млн в год

Стало известно, сколько полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо будет получать в «Барселоне» в случае перехода. По информации Sport.es, оклад бразильца составит € 14 млн в год.

При этом «Барселона» готова заплатить «Ливерпулю» за 25-летнего хавбека до € 150 млн. Мерсисайдцы согласны продать своего лидера, но летом. Вариант с уходом в январе будет рассмотрен лишь в том случае, если предложение посчитают действительно привлекательным.

В случае перехода Коутиньо каталонцы намерены расстаться с тремя игроками, одним из которых является Арда Туран. Ранее сообщалось, что «Монако» и клуб из Китая нацелились на турецкого хавбека.