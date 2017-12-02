Тренер Исландии: похоже, мы с Хорватией супружеская пара, но после ЧМ разведёмся

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон с улыбкой воспринял результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2018. Северянам достались в соперники команды Аргентины, Нигерии и Хорватии, с хорватами исландцы выступали в одной отборочной группе к мировому первенству в России, а также проиграли им в плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2014.



«Похоже, мы с Хорватией супружеская пара. Но после чемпионата мира планируем развестись. Что касается Аргентины, нельзя было ожидать лучшего приветствия на чемпионате. В наших головах очень много романтики перед стартовой игрой с аргентинцами.

Думаю, наши болельщики станут звёздами на чемпионате мира, и им понравится Россия. Надеюсь, мы продолжим делать людей счастливыми. Мы заслужили здесь находиться и стремимся к успеху на групповом этапе», — цитирует специалиста АР.



Встреча сборных Исландии и Аргентины состоится в Москве 16 июня.