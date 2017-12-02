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«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте

Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Рубином» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте гости остались вдесятером — красную карточку получил Сесар Навас. За три минуты до конца основного времени матча Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, а Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
02 декабря 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Фарфан – 87
Удаления: нет – Навас, 80
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