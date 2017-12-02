Сёмин: Михалик этот год, похоже, закончил, нужно сказать ему спасибо

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о травме защитника Тараса Михалика, которую он получил во втором тайме матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0), а также прокомментировал состояние форварда Аршака Коряна.

«Михалик этот год, похоже, закончил. За перерыв он восстановится. Нужно сказать ему большое спасибо — этот футболист в любом состоянии готов закрыть любую позицию. И не испортить за счёт характера. Это пример для подражания.

Аршак Корян? Он постоянно травмирован. Мы и сейчас на него рассчитываем, но ждём, когда он восстановится», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.