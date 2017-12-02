«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в центральном матче 15-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В дебюте игры Лоран Косельни ошибся при передаче на своей половине поля, Луис Антонио Валенсия перехватил мяч, прошёл к штрафной площади, отыгрался с Полем Погба и отправил мяч между ногами Петру Чеху. На 11-й минуте Шкодран Мустафи у своей штрафной площади потерял мяч, Ромелу Лукаку выполнил передачу в штрафную площадь на Антони Марсьяля, тот отдал пас на Джесси Лингарда, который поразил дальний угол ворот.

В дебюте второго тайма Месут Озил с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Аарон Рэмси сбросил мяч на Александра Ляказетта, который «расстрелял» Давида де Хеа. На 63-й минуте Лингард выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Погба, тот вытянул на себя Косельни и отпасовал к линии вратарской на Лингарда, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

11 минут спустя Погба в борьбе за мяч на половине поля «Арсенала» очень грубо сыграл против Эктора Бельерина и получил прямую красную карточку.

«МЮ» с 35 очками занимает второе место, отставая от «Манчестер Сити» на 5 баллов и сыграв на матч больше. «Арсенал» (28) — пятый.