«Севилья» — «Депортиво» — 2:0. Видеообзор матча

«Севилья», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, одержала победу над «Депортиво» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



В концовке первого тайма Виссам Бен-Йеддер вывел андалузцев вперёд, а на 78-й минуте Микаэль Крон-Дели удвоил преимущество. Ассистентом оба раза выступил Нолито.

Видеообзор матча 14-го тура «Севилья» — «Депортиво» доступен на канале Примеры в YouTube.