«Кёльн» уволил главного тренера после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге

Петер Штёгер покидает пост главного тренера «Кёльна», сообщатся на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности наставника команды назначен рулевой «Кёльна» U19 Штефан Рутенбек.



«Кёльн» в стартовых 14 турах немецкой Бундеслиги не одержал ни одной победы и замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе лишь три очка. В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немецкая команда занимает второе место и претендует на выход в плей-офф турнира.



Добавим, что за «Кёльн» выступает защитник сборной России Константин Рауш.

«Кёльн» добыл ничью в выездном матче с «Шальке»