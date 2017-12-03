Икарди вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории «Интера»

Для нападающего «Интера» Мауро Икарди гол в матче 15-го тура итальянской Серии A c «Кьево» (5:0) стал 94-м в составе нерадзурри.

Таким образом, аргентинский форвард вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории итальянского клуба.

24-летний форвард сумел сравняться по количеству голов за «Интер» с Марио Корсо. В ближайшем будущем Икарди может догнать занимающего девятое место Эрманно Аэби (106 голов).

Лучшим бомбардиром в истории «Интера» является Джузеппе Меацца, в активе которого 284 гола в составе команды из Милана.