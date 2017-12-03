Поддубский после поражения от «Анжи» — 0:4: сделаем выводы

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал разгромное поражение от «Анжи» (0:4) в гостевом матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Провалили начало матча. Видать, долго пробыли в Хабаровске, практически месяц не выезжали, на искусственном поле работали. Сказалась смена грунта, ноги тяжёлые.

Что будем менять и как будем играть с «Рубином»? Сделаем выводы", — заявил Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

«СКА-Хабаровск», потерпевший пятое подряд поражение, в таблице РФПЛ располагается на последнем месте.

