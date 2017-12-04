Юные болельщики рассказали о своих желаниях в рамках новогоднего проекта РФС «Футболисты сборной России исполняют новогодние мечты детей». Видео с желаниями детей было опубликовано на странице сборной России в «Твиттере».

22 ноября сборная России объявила о старте новогоднего проекта для детей. Юным болельщикам нужно рассказать о своей мечте в письме или видеообращении и прислать по адресу podarok@rfs.ru до 13 декабря 2017 года.

В акции приняли участие футболисты национальной команды — братья Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев, Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.