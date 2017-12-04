Заболотный: извиняюсь перед фанатами за 0:6 от ЦСКА, нам, если честно, стыдно

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный после гостевого матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА ответил на вопрос о погодных условиях. «Армейцы» разгромили соперника со счётом 6:0.

«Всё-таки даёт о себе знать искусственное поле, на котором мы тренируемся. Когда выходишь на натуральное поле и в такой снег, ноги сразу садятся. В таких условиях, к сожалению, сложно играть на максимуме или хотя бы так же, как соперник.



Согласен ли с Кутеповым, что при таких погодных условиях нельзя играть? Те, кто прошёл через ФНЛ, знают, что надо выходить играть в любых условиях. Скажут играть – будем играть. Мы с ЦСКА были в равных условиях и проиграли матч. Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживали. Нам, если честно, стыдно», — сказал игрок в эфире «8-16».