Конте: Симеоне — один из лучших тренеров в мире, в этом нет сомнений

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (5 декабря).



"Диего Симеоне — отличный тренер. Он проделал фантастическую работу с «Атлетико» в Испании. Знаю его очень хорошо. Мы часто противостояли друг другу, когда вместе играли в Италии. Я встречался с ним и в качестве тренера — он работал в Серии А с «Катанией». Он один из лучших тренеров в мире, в этом нет сомнений. «Атлетико» всегда был сильной командой — прежде и сейчас. Мадридцы набрали прекрасную форму, но то же можно сказать и о нас. Я жду открытой игры, потому что и «Атлетико», и мы будем играть на победу. Единственная разница — мы уже вышли из группы, но сильные команды всегда должны стремиться победить.



Ситуация у «Атлетико» изменилась. Три матча назад у них были проблемы, потому что не забивал Гризманн. Сейчас он забивает. Фантастический нападающий, топовый игрок. Мы должны уделить ему самое пристальное внимание, но смотреть надо за всеми. «Атлетико» — по-настоящему сильная команда, одна из лучших в Испании.



Лига чемпионов — великолепный турнир. Лучший турнир, каждая команда стремится выйти в следующий раунд. У нас очень тяжелая группа: «Челси», «Атлетико», «Рома», и о «Карабахе» забывать не стоит. «Атлетико» дважды потерял очки с «Карабахом», «Рома» тоже намучилась. Не так давно «Атлетико» дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Будет сюрпризом, если они не выйдут в 1/8 финала, но, повторюсь, выйти из этой группы непросто.



Главное, мы уже в плей-офф. Могу сожалеть только об одной игре — в Риме. Ты всегда хочешь побеждать. Конечно, финишируя вторым, ты чем-то рискуешь, но, даже выиграв группу, ты можешь получить на жеребьевке «Реал», «Баварию» или «Ювентус», — отметил тренер.

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