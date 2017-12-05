Пуйоль — об удалениях Рамоса: я тоже бился жестко, но старался делать это чисто

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал тот факт, что капитан «Реала» Серхио Рамос, получивший красную карточку в матче с «Атлетиком» (0:0) в 14-м туре Примеры, стал лидером чемпионата Испании по числу удалений за карьеру (19).

«Я тоже бился жестко, но старался делать это чисто, пытаясь добраться до мяча первым. Конечно, были случаи, когда я не успевал. У меня был свой стиль игры, а о стиле Рамоса спрашивайте лучше его самого», — приводит слова Пуйоля испанское интернет-издание Marca.