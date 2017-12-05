Тренер «Карабаха»: не пожалеем сил, чтобы доказать, что по праву играли в ЛЧ

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии встречи с «Ромой» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов выразил намерение завершить дебютное выступление в главном европейском футбольном турнире на мажорной ноте.



«Все понимают, что это наш последний матч. И хотя результаты были неудовлетворительные, мы получили огромный опыт. Хотим закончить в хорошем настроении. Знаем, что от этого матча может зависеть будущее «Ромы". Поэтому наши футболисты не пожалеют сил, чтобы доказать, что они по праву играли в этом турнире.



Хотя это наш последний матч, он ничуть не менее важен, чем другие. Наши игроки хотят показать, на что способны. Чем больше матчей они проводят в этом турнире, тем больше опыта получают. Завтра мы не будем испытывать никакого давления. Может, это положительно скажется на нашей игре», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.



В пяти матчах группового этапа «Карабах» набрал два очка.

Тренер «Карабаха» доволен тем, как клуб выступает в Лиге чемпионов