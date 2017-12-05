«Реал» может попытаться приобрести зимой Икарди или Тимо Вернера

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером команды Зинедином Зиданом и обсудил с ним вопросы, касающиеся выступления команды, передаёт Marca.

В «Королевском клубе» твёрдо решили усилить состав команды новыми футболистами по окончании сезона. Однако новички могут появиться и в зимнее трансферное окно, несмотря на то что в стане «сливочных» не очень любят приобретать игроков на этом этапе сезона. Речь, в частности, о нападающем миланского «Интера» Мауро Икарди и форварде «РБ Лейпциг» Тимо Вернере. Изначально предпочтение отдаётся футболисту сборной Аргентины, однако последний отметил, что счастлив в итальянском гранде и не видит оснований для смены клубной прописки.