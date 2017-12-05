Хайнкес: «Бавария» должна решить вопрос нейтрализации Неймара всей командой

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» поделился мнением о том, как можно будет обезопасить ворота от нападающего парижан Неймара. Немецкий специалист считает, что сделать это можно будет коллективными усилиями.

«Мы должны решить вопрос нейтрализации Неймара всей командой. Я отлично знаю Неймара и понимаю, как он строит свою игру. За последний год я часто смотрел матчи с участием «Барселоны». Неймар обладает очень сильным дриблингом, созидательной игрой и опасен перед воротами соперников», — цитирует Хайнкеса Bild.

Неймар пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом текущего сезона, защищая до этого цвета «Барселоны».

Игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 5 декабря на поле немецкого гранда.