Марадона: моё здоровье в идеальном состоянии

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о самочувствии. Напомним, накануне 58-летний аргентинец был госпитализирован в Буэнос-Айресе после внутреннего кровотечения.



«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю её 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас моё здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моём здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в „Дорадос“", — приводит слова Марадоны Telam.



В конце декабря 2018 года появилась информация, что Диего не появлялся в расположении «Дорадоса» несколько дней. 4 января 2019-го агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон.



В мае 2018 года Диего занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. В сентябре было объявлено, что аргентинец стал главным тренером «Дорадоса».

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