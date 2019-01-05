«Дженоа» арендует защитника «Монако» Барреку с опцией выкупа

Полузащитник «Монако» Антонио Баррека продолжит карьеру в «Дженоа», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, генуэзский клуб достиг соглашения с французами об аренде 23-летнего итальянского футболиста до конца сезона. О переходе официально будет объявлено в ближайшие дни. После истечения срока действия арендного соглашения у «Дженоа» будет возможность выкупить игрока за € 10 млн.

Баррека является воспитанником «Торино», из которого летом 2018 года перешёл в «Монако». В этом сезоне чемпионата Франции левый защитник принял участие в семи матчах (все — в основном составе) за клуб и отметился одной результативной передачей. В активе Барреки матчи в составе молодёжных сборных Италии разных возрастов.