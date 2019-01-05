Алаба: «Бавария» способна обыграть «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Требл — это мечта! Конечно, мы хотим этого достичь. Хочу добиться успеха и в национальной команде, и в клубе.

«Ливерпуль»? Обыграть можно любого соперника. В футболе многое возможно. Мы часто это видим. Сейчас нужно хорошо подготовиться. Важно избегать травм и набрать оптимальную форму», — приводит слова Алабы Goal.

Первый матч команды проведут в Ливерпуле 19 февраля. Ответная игра состоится в Мюнхене 13 марта.

«Бавария» заняла первое место в группе E, набрав 14 очков. Соперниками действующих чемпионов Германии были «Аякс», «Бенфика» и афинский АЕК. «Ливерпуль» финишировал вторым в группе C. Оппонентами команды Юргена Клоппа были «ПСЖ», «Наполи» и «Црвена Звезда».