Сульшер: «МЮ» не нравится думать о пятых, шестых или четвёртых местах

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что его команда амбициозна и намерена забраться как можно выше в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Ни одна из игр в чемпионате Англии не даётся легко. Потерять очки может каждый. Следующий матч, с „Тоттенхэмом“ на „Уэмбли“, — серьёзный тест. Мы думаем только об этой встрече, находимся в предвкушении. Сейчас смотрю на таблицу и не понимаю, почему мы там, где мы есть, с такими невероятными игроками в составе. Нам не нравится думать о пятых, шестых или четвёртых местах. Через год или два „Манчестер Юнайтед“ должен забраться на вершину турнирной таблицы АПЛ», — приводит слова Сульшера Goal.com.



После 21 тура «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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