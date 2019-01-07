Тренер «Сосьедада»: понимали, что Марсело на карточке

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:0).

«Сейчас я больше доволен победой на «Бернабеу», чем когда сам был футболистом. К тому же мы приехали сюда после серии из четырёх поражений, смены тренера, так что я очень рад за игроков.

Пенальти на Винисиусе? Буду честным, мне показалось, что траектория мяча намекнула на касание Рульи. Но я не обсуждал это с игроками. Да, понимаю, что было пару спорных моментов, но мне со скамейки трудно обсуждать это. Игроки проделали особую работу, горжусь ими, потому что для победы на «Бернабеу» нужно сделать многое.

Мы атаковали флангом Марсело? Когда он получил карточку, да, но мы старались задействовать оба фланга. Понимали, что игрок висит на карточке, он не в оптимальном физическом состоянии, поэтому попытались этим воспользоваться», – цитирует Альгуасиля Marca.