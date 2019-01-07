СМИ: переход Ригони в «Ривер Плейт» сорвался

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдёт в аргентинский «Ривер Плейт», который ранее сделал предложение питерцам, сообщает Ole. По информации издания, переговоры прошли неудачно.

Игрок вернётся в Россию. Отмечается, что «Зенит» заплатит «Аталанте» определённую сумму, чтобы прервать аренду. Хавбек в первом же матче за итальянский клуб отметился дублем, но затем провёл всего пять матчей в основном составе.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересован американский клуб «Атланта Юнайтед». В конце декабря агент Хуан Крус Оллер, который представляет интересы Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб.

Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.