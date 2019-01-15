Де Хеа назвал «Манчестер Юнайтед» требования по новому контракту

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа потребовал от клуба значительной прибавки к зарплате. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, голкипер хочет получать порядка € 17,5 млн в год. Сейчас его зарплата составляет € 11,7 млн в год. Нынешний контракт де Хеа с манкунианцами действует до лета 2020 года.

28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых пропустил 32 гола. Также де Хеа сыграл пять матчей в Лиге чемпионов и пропустил два мяча.

В матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) де Хеа совершил 11 сейвов, что является лучшим показателем в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.