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«Кайрат»: игрок «Енисея» Дугалич не находится на просмотре в нашем клубе

«Кайрат»: игрок «Енисея» Дугалич не находится на просмотре в нашем клубе
Футбол / РПЛ

Пресс-служба «Кайрата» опровергла появившуюся ранее информацию, согласно которой защитник «Енисея» Раде Дугалич находится в клубе на просмотре.

«Раде Дугалич не находится на просмотре в нашем клубе, информация в СМИ не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе казахстанского клуба корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В нынешнем сезоне 26-летний Дугалич принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с российским клубом действует до лета 2020 года.

После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Кайрат» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Казахстана.

Защитник «Енисея» Дугалич находится на просмотре в «Кайрате»
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