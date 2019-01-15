Инс: любой мог сделать то, что сделал Сульшер в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс выразил мнение, что новый наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер не сделал ничего особенного с командой.



«Нельзя слишком радоваться тому, что сделал Уле. Давайте будем честными, ситуация в „Манчестер Юнайтед“ уже не могла быть хуже, чем до ухода Моуринью. Над клубом, игроками, болельщиками и сотрудниками команды нависло тёмное облако. Это сказалось на выступлениях „Манчестер Юнайтед“.



Тут пришёл Уле со своим дружелюбным лицом, и всем показалось, что игроки начали выкладываться. Кандалы были сняты, но это не значит, что Сульшер подходит для этой работы. Любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер. Это совсем не сложно — дать игрокам свободу и поднять их настроение», — приводит слова Инса Goal.com.

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