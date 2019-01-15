Агент: на данный момент нет никаких предложений по Нету, только слухи

Агент Бруно Де Карвальо, представляющий интересы защитника «Зенита» Луиша Нету, прокомментировал информацию об интересе к португальскому игроку со стороны «Спортинга» и «Севильи».



«Каждый год есть много клубов, которые хотят подписать Нету ввиду его хороших выступлений. И в этом году ситуация такая же, особенно потому, что это последний год его контракта с «Зенитом».



На данный момент Нету на сто процентов сосредоточен на тренировках, игре и завоевании титула чемпиона России и борьбе за Лигу Европы. На данный момент нет никаких предложений по нему, только слухи. Когда что-то произойдёт официально, мы будем общаться с руководством петербургского клуба», — сказал Де Карвальо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.



30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

«Севилья» вступила в борьбу за Нету