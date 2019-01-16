«Реал» отказался отдавать Мариано «Валенсии»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radio Levante.



По информации источника, в услугах доминиканского футболиста была заинтересована «Валенсия». «Летучие мыши» обратились в «Королевский клуб» по поводу возможного перехода форварда, однако получили отказ. В «Реале» заявили, что Мариано не покинет клуб ни при каких обстоятельствах.



25-летний Мариано является воспитанником «Реала» и вернулся в клуб минувшим летом, перейдя из «Лиона» за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в пяти матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями. При этом по ходу сезона Мариано несколько раз выбывал из строя из-за травм.

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