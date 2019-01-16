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«Интер» — фаворит в борьбе за Озила

«Интер» — фаворит в борьбе за Озила
Футбол / Англия

Миланский «Интер» является фаворитом в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает Football Italia.

Ранее появилась информация, что руководство «конониров» связалось сразу с двумя клубами Серии А – «Ювентусом» и миланским «Интером» – и предложило им приобрести хавбека. Сообщается, что главным претендентом на Озила является «Интер», который может подписать контракт с турецким игроком в зимнее трансферное окно. «Арсенал» в свою очередь согласен выплачивать часть зарплаты футболисту, если миланцы арендуют Озила до конца сезона.

Также была информация, что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно. Благодаря уходу немца «Арсенал» смог бы позволить себе усиление.

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