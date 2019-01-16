Маркизио поздравил игроков «Ювентуса» с победой в матче за Суперкубок Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе «Ювентуса», поздравил туринскую команду с победой в матче за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0). Единственный гол в этом матче забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Восьмой Суперкубок Италии у „Ювентуса“! А я и забыл, как увлекательно быть болельщиком. Поздравляю, ребята!» — написал Маркизио на странице в «Инстаграме».



Туринская команда стала обладателем Суперкубка Италии в восьмой раз. Ни одной команде прежде не удавалось выигрывать этот трофей такое количество раз. На втором месте по числу побед в Суперкубке Италии «Милан» (7), на третьем — миланский «Интер» (5).

«Ювентус» стал лидером по числу побед в Суперкубке Италии