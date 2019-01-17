«Милан» переключится на Батшуайи, если не сможет заполучить Пёнтека

«Милан» определился с альтернативой нападающему «Дженоа» Кшиштофу Пёнтеку на случай, если переход поляка не состоится.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, в случае срыва трансфера Пёнтека россонери переключат своё внимание на форварда «Челси» Миши Батшуайи, в настоящий момент находящегося в аренде в «Валенсии». Будущее бельгийского игрока остаётся туманным, поскольку «летучие мыши» не намерены оставлять его в команде на вторую половину сезона, а его переход в «Монако» был заблокирован лондонским клубом, несмотря на договорённость с монегасками.



Ожидается, что конкуренцию «Милану» в борьбе за Батшуайи составят несколько клубов. При этом россонери придётся выплачивать 25-летнему форварду больший оклад, чем Пёнтеку.

«Монако» объявил, что «Челси» заблокировал переход Батшуайи