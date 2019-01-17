Агент Иммобиле: Чиро ни за что не отказался бы от предложения «Наполи»

Марио Соммелла, агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, рассказал, почему его клиент принял бы предложение перейти в «Наполи».

«Его семья и друзья живут в Неаполе. Чиро очень привязан к этому городу. Он никогда не забывал о своих корнях. Мы все знаем о его тесной дружбе с Лоренцо Инсинье. Иммобиле купил дом в 200 метрах от дома Инсинье. Если бы ему пришло предложение от «Наполи», он ни за что не отказался бы от него. В прошлом «Наполи» предпочёл ему Гонсало Игуаина, но время показало, что Чиро забивает не меньше», — приводит слова агента Football Italia.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Иммобиле забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах.

«Лацио», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.