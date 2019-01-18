Магнуссон: межсезонье – самая тяжёлая часть нашей профессии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о первом сборе команды в Кампоаморе, а также прокомментировал турнирное положение «армейцев» в РПЛ.

«До этого я никогда не бывал в Кампоаморе. Первая неделя прошла хорошо, мне здесь всё нравится, хотя тренировки очень тяжёлые. Вообще, именно межсезонье – самая тяжёлая часть нашей профессии. Но это очень полезная работа, особенно для тела. Здорово быть вместе и проходить эти испытания, чтобы как следует подготовиться к сезону.

Что касается чемпионата России – у нас неплохое турнирное положение. Всего четыре очка отделяет нас от «Зенита» и пять – от чистого первого места. Впереди ещё очень много игр, и уже сейчас нужно начинать задумываться о первом официальном матче в новом году – с тульским «Арсеналом». Мы хотим выиграть эту встречу и положить начало победной серии», — цитирует исландского защитника официальный сайт ЦСКА.