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Смолов и Идову сыграли в «Премьер-лиге плохих шуток»

Смолов и Идову сыграли в «Премьер-лиге плохих шуток»
Футбол / РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» Брайн Идову и Фёдор Смолов приняли участие во втором выпуске юмористического шоу «Премьер-лига плохих шуток».

В ходе шоу игроки зачитывали друг другу шутки. Засмеявшийся футболист получал на свой счёт одно очко. Проигравшим считается тот, у кого больше очков. Смолов и Идову зачитывали друг другу шутки про российский футбол – в том числе про главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, своих одноклубников Дмитрия Тарасова и братьев Миранчуков, а также о капитане «Спартака» Денисе Глушакове.

Посмотреть ролик можно на официальном канале «Локомотива» в YouTube.

«Локомотив» после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 28 очков.

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