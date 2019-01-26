Коченков: «Локомотив» в неплохой форме

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков поделился впечатлениями от матча товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Ростовом» (1:1, 4:3 — по пенальти).



«Конечно, в официальных матчах пенальти более эмоциональные. Много болельщиков, важен результат. Давление сильнее. Старался как можно дольше оставаться на линии, чтобы соперник не мог развести по углам. Получилось только у Скопинцева — меня повело чуть вправо, а он покатил левее. Самым сложным был последний пенальти.



О форме команды рано говорить. Впереди два сбора. Но команда в неплохой форме. И с «Зенитом», и сейчас мы выглядели хорошо. Молодёжь? Мне нравятся ребята, очень талантливые. Посмотрим, как у них сложится дальше. Кого-то привлекут к основе, кого-то отдадут в молодежную команду и «Казанку», — приводит слова Коченкова официальный сайт „Локомотива“.

Эффектный гол Баринова и сейвы Коченкова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Локо»