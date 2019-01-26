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«Наполи» заинтересован в приобретении хавбека «Вильярреала» Форнальса

«Наполи» заинтересован в приобретении хавбека «Вильярреала» Форнальса
Футбол / Испания

Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах 22-летнего испанского футболиста заинтересован «Наполи». Неаполитанский клуб уже начал работу над трансфером, однако сообщается, что переход может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. Напомним, в соглашении Форнальса с «Вильярреалом» прописана сумма отступных за игрока, которая составляет € 30 млн.

Форнальс выступает в составе «Вильярреала» с 2017 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник принял участие в 20 матчах за «Вильярреал» в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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