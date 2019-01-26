Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис близок к переходу в «Монако»

Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона выступал за португальский «Риу Аве», продолжит карьеру в «Монако», сообщает L’Equipe.

По информации издания, о переходе 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб будет объявлено в ближайшие часы.

Винисиус перешёл в «Наполи» летом 2018 года и сразу же был отдан в аренду в «Риу Аве». В первой половине сезона он принял участие в 14 матчах (13 — в основном составе) за команду в чемпионате Португалии и забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира, уступая по числу забитых мячей только нападающему «Спортинга» Басу Досту (10 голов) и форварду «Браги» Диего Соузе (12).

После 21 тура «Монако», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.