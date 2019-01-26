Дзола: Сарри считает, что Азар может сделать больше и для себя, и для команды

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола рассказал о работе с нападающим команды Эденом Азаром.

«Я был таким же, как Эден. Играл во многом на инстинкте. Нравилось, когда у меня была свобода на поле, нравилось находить зоны, где я мог получить мяч, развернуться и нанести урон противнику.

Мы стараемся дать Азару столько же свободы. Стараемся выстроить организованную команду и в обороне, и в атаке, но особенно в обороне. Поэтому иногда просим Эдена поработать во всех аспектах игры, в том числе отрабатывать в обороне.

Знаю, это не самая сильная его сторона. Мы понимаем, иногда ему необходимо быть свежим и играть остро, когда он принимает мяч. Хотим найти некую базу, чтобы он мог выдать максимум, на который способен, и чтобы он помогал команде не только голами, но и действиями, когда нам нужны все и в атаке, и в обороне.

Маурицио Сарри говорит, что у Азара потенциал лучше, чем нынешняя игра. Это не значит, что он недоволен тем, что делает Эден. Он просто считает, что Азар может сделать больше и для себя, и для команды», — приводит слова Дзолы пресс-служба «Челси».