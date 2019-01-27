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«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Уимблдону»

«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Уимблдону»
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Уимблдон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кингсмедоу» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Уимблдона» Квеси Аппиа, отличившийся на 34-й минуте. До перерыва преимущество хозяев удвоил защитник Скотт Вагстафф. В начале второго тайма Вагстафф оформил дубль. До 71-й минуты «молотобойцам» удалось сократить разницу в счёте благодаря голам форварда Лукаса Переса и хавбека Фелипе Андерсона. Точку в игре поставил защитник «Уимблдона» Тоби Сиббик.

«Уимблдон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Вест Хэм» покинул турнир.

Напомним, в 1/16 финала «Вест Хэм» на своём поле обыграл «Бирмингем Сити» со счётом 2:0, а «Уимблдон» в гостях вырвал победу в матче с «Флитвуд Таун» (3:2).

Кубок Англии. 1/16 финала
26 января 2019, суббота. 22:45 МСК
Уимблдон
Лондон
4:2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Аппиа – 34, 2:0 – Вагстафф – 41, 3:0 – Вагстафф – 46, 3:1 – Перес – 57, 3:2 – Андерсон – 71, 4:2 – Сиббик – 88
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