Два гола Квальяреллы с пенальти — в видеообзоре матча «Сампдория» — «Удинезе»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Удинезе». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Фабио Квальярелла, реализовавший 11-метровый удар на 33-й минуте. В начале второго тайма Квальярелла оформил дубль, во второй раз забив с пенальти. На 68-й минуте полузащитник Кароль Линетти довёл счёт до разгромного. В концовке игры голом отметился форвард Маноло Габбьядини.

«Сампдория» одержала первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Италии. Для «Удинезе» это поражение стало вторым подряд.

«Сампдория», набрав 33 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (18) — 15-е.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».