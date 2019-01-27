Эффектный гол Витселя в ворота «Ганновера-96» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе «Боруссии» отличились защитники Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру, нападающий Марко Ройс, а также хавбеки Марио Гётце и Аксель Витсель. Автором единственного гола «Ганновера-96» стал полузащитник Марвин Бакалорц.



Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение кряду.



Дортмундский клуб, набрав 48 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте — «Бавария» (39). При этом у мюнхенской команды одна игра в запасе.



В других матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0, а «Вольфсбург» дома проиграл «Байеру» (0:3).