Давид Луис близок к продлению контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис близок к подписанию нового однолетнего соглашения с лондонским клубом, сообщает Goal.

Действующий контракт Луиса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года. Интерес к бразильскому игроку проявляет «Монако».

Давид вернулся в «Челси» из «ПСЖ» в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 встречах.

«Челси», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче 24-го тура команда Маурицио Сарри сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 30 января и начнётся в 22:45 мск.