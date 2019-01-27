Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Сегодня, 27 января, 29-летний игрок сборной Украины вылетел в Доху для подписания соглашения с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает Sportarena.com.

По информации издания, сумма трансфера составит € 10 млн. Ещё € 2 млн «горняки» смогут получить в качестве бонусов. В новой команде Ракицкий будет зарабатывать € 2,5 млн в год.

Ярослав — воспитанник «Шахтёра». Защищает цвета основной команды «горняков» с 2009 года. В составе донецкого клуба Ракицкий — шестикратный чемпион Украины, а также шестикратный обладатель Кубка страны. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги защитник забил один мяч в 11 матчах.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.