Дубль Бензема и ещё четыре мяча – все голы матча «Эспаньол» — «Реал»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Гости открыли счёт благодаря точному удару французского форварда Карима Бензема на 4-й минуте.

Через 11 минут защитник Серхио Рамос удвоил преимущество «сливочных».

На 25-й минуте бразильский форвард «Эспаньола» Лео Баптистау отыграл один мяч.

Однако в компенсированное время первого тайма Бензема оформил дубль и вернул команде преимущество в два мяча.

На 67-й минуте валлийский нападающий Гарет Бэйл забил четвёртый мяч за «Реал» в этой встрече.

«Эспаньол» смог на это ответить лишь голом на 81-й минуте в исполнении венесуэльского защитника Роберто Росалеса.

«Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку. Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.



«Реал» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) – 15-й строчке.