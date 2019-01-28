Винисиус Жуниор: «Реал» хорошо начал 2019 год

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Эспаньолом» (4:2) в 21-м туре чемпионата Испании признался, что доволен своим игровым временем.

«Я играю больше, и я счастлив. Хочу, чтобы «Реал» побеждал. Солари говорит мне проявлять индивидуальность. Он сказал мне это, как я приехал. Команда мне очень помогает.

Мы очень хорошо начали 2019 год, снова действовали уверенно. Теперь к нам возвращаются такие игроки, как Гарет Бэйл и Марко Асенсио. Команда становится лучше, и мы будем стараться побеждать в каждой игре и подходить к Лиге чемпионов в наилучшей форме», — цитирует Винисиуса FourFourTwo.

На его счету один гол в 10 матчах чемпионата Испании.



«Реал», набрав 39 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании.