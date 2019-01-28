Классные голы Бензема и Бэйла — в видеообзоре матча «Эспаньол» — «Реал»

«Эспаньол» проиграл мадридскому «Реалу» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе «сливочных» дубль оформил Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Серхио Рамос и Гарет Бэйл. В составе хозяев отличились Лео Баптистао и Роберто Росалес. «Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как Рафаэль Варан получил красную карточку. Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.



«Реал» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) – 15-й.

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