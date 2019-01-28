«Эвертон» отклонил предложение «ПСЖ» по Гейе в размере менее € 30 млн

«Эвертон» ответил отказом на официальное предложение «Пари Сен-Жермен» о приобретении полузащитника Идриссы Гейе, сообщает RMC.



По информации источника, парижский клуб предпринял попытку заполучить 29-летнего хавбека за сумму менее € 30 млн, однако мерсисайдцы отказались от сделки.



При этом отмечается, что желание «ПСЖ» приобрести Гейе никак не связано с переходом из «Зенита» Леандро Паредеса, о котором должно быть официально объявлено в ближайшее время. Парижане испытывают кадровые проблемы в полузащите и хотят качественно усилиться до закрытия зимнего трансферного окна.



Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец провёл 20 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

«ПСЖ» предложил € 25 млн за хавбека «Эвертона» Гейе