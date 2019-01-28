Мане: спекуляции являются частью футбола, меня волнует только «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что не обращает внимания на различные слухи о его возможном уходе из команды.

«Спекуляции являются частью футбола. Ты учишься жить с этим и не думаешь об этом слишком серьёзно. Хочу только сказать, что меня волнует только „Ливерпуль“. Это единственное, что меня сейчас заботит.



Я очень счастлив здесь, и я думаю, что люди тоже довольны мной. Мы хотим добавить свои имена ко многим великим футболистам, которые уже вошли в историю этого клуба. Я надеюсь, мы в начале чего-то особенного», — цитирует форварда Liverpool Echo.

Сенегальский футболист выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, когда перешёл из «Саутгемптона». Его переход оценивался примерно в € 41 млн.