Экс-тренер «Барселоны» вошёл в штаб «Рубина»

Два испанских специалиста пополнили тренерский штаб «Рубина», сообщается на официальном сайте казанской команды. Новыми тренерами российского клуба стали тренер-реабилитолог Виктор Гомес Медель и физиотерапевт Даниэль Саес Ирурре.



Медель с 2005 по 2007 год работал с командами второго и третьего дивизионов Испании в клубах «Барселона» и «Туделано». В 2008-м специалист получил тренерскую лицензию Pro. В 2010-м Медель получил практику в дубле московского «Спартака»". В 2011—2015 годах трудился в академии клуба «Аль Джаиш» (Катар). С 2015 по 2018 год — персональный тренер.



Ирурре работал с 2004 по 2006 год в молодёжной команде «Кастельон». Позже специалист тренировал в таких клубах, как «Вильярреал», БАТЭ и «Валенсия».

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